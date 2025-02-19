盯上最大金庫諾克斯堡　馬斯克揚言審查美國黃金儲備

據美國《國會山報》2月17日報道，美國「政府效率部」（DOGE）負責人、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）當天在社交平台X上發文，質疑美國黃金儲備量的真實性，暗示將審查肯塔基州諾克斯堡的金庫（The U.S. Bullion Depository in Fort Knox,）。諾克斯堡是美國最大黃金儲備存放地，自建成以來僅向外界開放過三次。

馬斯克17日在X平台寫道：「在諾克斯堡尋找黃金……這些黃金是美國人民的財產，我當然希望它們還在那裏！」他同時轉發了美國猶他州共和黨參議員邁克·李（Mike Lee）的帖文，李表示，他曾嘗試訪問諾克斯堡，但被金庫拒之門外。

馬斯克回覆說：「誰能確定諾克斯堡的黃金沒有被盜？也許它們還在那裏，也許它們不存在。那些黃金屬於美國公眾！我們想知道黃金是否還在。」

美國肯塔基州共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）也呼籲馬斯克採取審計行動，他在X平台發文稱：「讓我們查。」保羅17日還對美國霍士新聞網表示，諾克斯堡需要提高透明度。

諾克斯堡金庫建立於1936年，是美國最大的黃金儲備存放地。美國《福布斯》雜誌稱，根據美國鑄幣局的數據，諾克斯堡金庫存放着1.47億金衡盎司（約合4572.2噸）黃金，約佔到美國財政部黃金儲備總量的59%。

諾克斯堡金庫禁止外界參觀，自建成以來僅開放過三次，分別是在1943年向時任美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）開放，在1974年向美國國會議員和媒體記者組成的代表團開放，以及在2017年允許美國共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）和時任財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）等官員訪問。

諾克斯堡金庫建立於1936年，是美國最大的黃金儲備存放地。

專注於貨幣立法的公共倡議組織Sound Money Defense League告訴美國《新聞周刊》，諾克斯堡是世界上最安全的設施之一，但自上世紀50年代以來，美國政府從未對該設施的黃金儲備進行過全面審查，僅在1974年國會議員訪問期間進行過部分審計。

前肯塔基州州長馬特·貝文（Matthew Griswold Bevin）曾在2017年參觀過諾克斯堡，他當時表示：「這座設施安全得離譜。黃金是安全的。」

諾克斯堡金庫禁止外界參觀，自建成以來僅開放過三次。

自特朗普上台以來，馬斯克領導的「政府效率部」尋求改革美國聯邦政府，裁撤包括美國國際開發署在內多個機構的人員。《國會山報》稱，馬斯克的最新發言似乎意味着，諾克斯堡金庫可能成為「政府效率部」的下一個目標。

美國是全球第一大黃金持有國，黃金儲備達到8133噸。美國黃金交易平台BullionVault的研究主管阿什（Adrian Ash）表示，如果美國政府對黃金儲備進行全面審查，並發現實際黃金庫存低於預期，可能導致全球黃金價格出現一定波動。