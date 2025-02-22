OpenAI稱刪除涉惡意活動的中國與朝鮮賬號　朝媒稱國內大學研究AI

人工智能（AI）ChatGPT的母公司OpenAI周五（2月21日）表示，已刪除來自中國和朝鮮的賬號，認為這些用戶正在將其技術用於惡意目的，包括監視和輿論影響行動。朝媒較早前則指，正在其高等教育AI研究中使用ChatGPT服務。



韓聯社引述朝鮮官媒《朝鮮之聲》報道，稱金日成綜合大學AI研究所的成員正在學習 ChatGPT及其功能。

2025年2月8日，朝鮮首都平壤，朝鮮領導人金正恩在朝鮮人民軍成立之日參觀國防部。（KCNA via REUTERS）

OpenAI對此表示，這些活動是專制政權試圖利用人工智慧對付美國及其本國人民的方式，並補充說它使用AI工具來檢測這些操作。

據公司指，在一個案例中，用戶使用ChatGPT產生西班牙語新聞文章貶低美國，並以一家中國公司的名義在拉丁美洲主流新聞機構上發表。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

在第二個案例中，可能與朝鮮有關的惡意行為者利用AI為虛構的求職者產生履歷和網絡資料，目的是以欺詐方式獲得西方公司的工作。

公司指另一組ChatGPT賬戶似乎與柬埔寨金融欺詐行動有關，這些帳戶使用OpenAI的技術在包括社交平台X（舊稱Twitter）和Facebook等社交媒體上翻譯和產生評論。