Elon Musk擬天價收購　OpenAI董事會一致拒絕：非賣品

由富豪馬斯克（Elon Musk）牽頭的投資財團2月10日表示，將出價974億美元（約7500億港元）收購目前控制OpenAI的非營利組織。OpenAI周五（14日）召開董事會，一致拒絕收購要求，並表示該公司是非賣品，未來任何出價都是虛偽的。



▼OpenAI董事會聲明

OpenAI在社交平台X（舊稱Twitter）發聲明，以董事會主席泰勒（Bret Taylor）的名義表示：「OpenAI不會出售，董事會一致否決馬斯克先生破壞競爭對手的最新企圖。OpenAI的任何潛在重組都將加強我們的非營利組織，及其確保AGI造福全人類的使命。」

馬斯克的律師 Marc Toberoff 則回應指，OpenAI正在出售這間牟利企業的控制權，並表示此舉將「讓某些董事會成員而不是慈善機構受益」。

2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

該公司行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）日前曾批評這位昔日的聯合創始人的建議十分荒謬，反指可以花97.4億美元（約750億港元）收購其擁有的社媒X。

去年8月，馬斯克起訴奧爾特曼等人，表示他們在推動AI發展的過程中將利潤置於公共利益之上，違反了合約條款。11月，他向美國地區法官申請初步禁令，阻止OpenAI轉變為營利組織。