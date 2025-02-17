DEI變美國科技業禁語？跟機Google Meta等　OpenAI撤多元承諾頁面

繼亞馬遜（Amazon）、Meta和Google之後，OpenAI成為最新一間撤回多元化、公平和包容性（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）承諾的公司。



根據包括Business Insider在內傳媒，OpenAI過去曾在DEI承諾頁面中強調，公司對於「多元、公平與包容」的投資仍在持續，並承諾「不斷改進我們的工作，以建立一個多元、公平與包容的組織」，如今這些措辭已經消失。

美國廣播公司（ABC）1月22日才報道，ChatGPT母公司OpenAI有一個名為「致力於多元化、公平性和包容性」的網頁，OpenAI在網頁中宣傳其DEI計劃以及其減輕人工智能（AI）系統中有害偏見的承諾。

2025年1月27日起，ChatGPT母公司OpenAI一個名為「致力於多元化、公平性和包容性」的網頁網址重新定向題為「建立充滿活力的團隊」的網頁，有關網頁談及具不同背景（different backgrounds）的人，但沒有使用多元化一詞。（網頁截圖）

這些措辭如今發生變化，到了1月27日，有關網址重新定向題為「建立充滿活力的團隊」的網頁，有關網頁談及具不同背景（different backgrounds）的人，但沒有使用多元化一詞。

Meta在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就任前一週便決定結束其招聘、培訓和挑選供應商上的多元化、公平和包容性（DEI） 計劃。亞馬遜也撤回對DEI的提及以及承諾維護「黑人平權」和「LGBTQ+權利」的聲明，更發聲明指稱「對任何人，包括黑人、LGBTQ+群體、亞裔、女性或其他任何人的不公平對待都是不可接受。」

Google亦放棄僱用更多少數群體員工的目標，並將審查部份「多元、平等及包容」計劃。