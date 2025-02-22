日本寒流持續　沿海西岸多地連日大雪　石川縣大雪警報

日本最長寒流持續，氣象廳周六（2月22日）預料部份地區降下大雪直至24日，尤其是日本沿海西岸，還向金澤市所在的石川縣發布大雪警報，九州至東海地區等不常下雪的地區亦將出現降雪。



日本天氣：圖為2025年2月19日在日本富山市（Getty）

日本氣象廳表示，受冬季氣壓和強烈冷空氣影響，以東北地區至中國地區（即本州西部廣島縣、山口縣等5縣）為中心，日本沿海西岸一側降雪加劇，石川縣北部輪島市積雪創歷史新高，截至上午7點的6個小時內降雪量達27厘米，持平2023年12月的最高記錄。

青森縣、新潟縣、山形縣降下大雪，福岡縣、京都府等日本西部部份地區預計會出現大雪。預料截至24日中午的24小時內，日本東北、北陸、近畿、新潟縣的降雪量將達到50厘米，中國地區降雪量將達到40厘米。

圖為2025年2月22日，日本放送協會播出影片，預警大雪或令路面結冰，提醒市民注意行車安全。（NHK）

日本23日是天皇誕生日的公眾假期，因撞上周末則將在周一補回一日假期，即加上今日連休三日。氣象廳預料市民藉此機會駕車旅行，還預警出行人士留意行車安全，以防路面結冰令車胎打滑。