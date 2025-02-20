日本最長寒流持續至24日　北海道、青森多地或現警報級大雪

綜合日本媒體報道，日本近日受到冬季最長寒流吹襲，寒流帶來的影響預計將延續到2月24日（下周一），就連平時降雪較少的內陸地區如東京、名古屋、大阪也會落大雪，甚至平地都可能出現積雪，預計北海道、青森、櫪木、群馬、新潟等地都有可能出現「警報級大雪」。



日本氣象協會20日發布的最新預測指日本海一側局部地區有大雪，全國出現嚴重寒流：

據日本氣象協會的預測，這波寒流天氣第一輪高峰已過去，但20日強勁冷空氣持續湧入。北海道日本海一側將持續降雪，預計降雪量將加大，尤其是山區和內陸地區。氣象協會呼籲民眾注意並警惕局部大雪，因為大雪可能會影響交通、引發雪崩以及屋頂掉雪。

日本氣象情報會社20日對日本各主要城市的天氣及溫度預測：

綜合日本媒體的預測，預計北海道、青森、櫪木、群馬、新潟、富山、石川、福井、岐阜、三重、滋賀、鳥取、島根等地未來數日都有可能出現「警報級大雪」。