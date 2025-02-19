澳洲塔斯曼尼亞157偽虎鯨擱淺海灘　剩90隻存活但將安樂死

澳洲南部塔斯曼尼亞島（Tasmania）西部海灘有157隻偽虎鯨（false killer whale）周二晚間被發現擱淺，截至周三還剩90隻存活。但當地野生動物官員表示，由於難以營救，這些動物將面臨安樂死。



偽虎鯨是一種大型海豚科動物，由於頭骨特徵類似虎鯨（killer whale）而得名。這種鯨豚可以長到6米長、1.5噸重。

2025年2月19日，157隻鯨豚擱淺在澳洲塔斯曼尼亞島西海岸的亞瑟河（Arthur River）附近。（Reuters）

據報道，儘管救援人員試圖將其中2隻偽虎鯨送回大海，但由於風大浪急，他們不得不立即返回岸邊。塔斯曼尼亞公園與野生動物服務中心的事故控制員Shelley Graham說：「情況相當艱難，動物們根本無法越過斷裂處逃出來。它們只是不停地轉身，然後回到海灘。」

塔斯曼尼亞公園與野生動物服務中心聯絡官克拉克（Brendon Clark）說，這些鯨豚重約500公斤至3噸，但不可能將設備運送到這個偏遠的地方來起吊，因此無法救援。有關部門最後決定對其進行安樂死。

2025年2月19日，澳洲塔斯曼尼亞西部海灘上還有90隻偽虎鯨存活，但也難以進行救援。（Reuters）

BBC報道，超過80%的澳洲鯨魚擱淺事件發生在塔斯曼尼亞島，通常位於其西海岸。上一次偽虎鯨集體擱淺發生在50年前，該島北部海灘出現160到170頭偽虎鯨。