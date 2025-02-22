美國施壓烏克蘭簽礦產協議　傳威脅停供星鏈　美卿斥澤連斯基欺騙

路透社2月21日引述3位知情人士報道，美國代表為施壓烏克蘭同意簽署礦產協議，稱美方可能會停止向烏方提供星鏈（Starlink）衛星網絡服務。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）試圖「欺騙」美國，又稱總統特朗普也很不滿。



路透社引述消息人士指，在澤連斯基向美國財長貝森特（Scott Bessent）表示拒絕美方的初步協議方案後，有關星鏈（Starlink）的討論話題便帶入到美烏官員的討論之中，至澤連斯基2月20日再跟特朗普政府的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會晤，此話題同樣出現。

2025年2月20日，俄烏戰爭期間，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會面時交談。（Reuters）

消息人士稱，在會議期間，烏克蘭獲告知若果不達成協議，烏克蘭將面臨星鏈管道運輸服務的立即中斷。

星鏈為烏克蘭及其軍隊提供至關重要的網絡連線服務，對烏克蘭來說非常重要，消息人士指若服務中斷，會是巨大打擊。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）接受傳媒訪問時，也公開表達對澤連斯基的不滿，他認為對方試圖「欺騙」美國，向公眾稱拒絕簽署礦產協議，但在與美方代表私下討論時，則指會與國會商量。

圖為2025年2月18日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在沙特阿拉伯會面。（Reuters）

他稱「我們討論礦產權問題，並向他們解釋說，『看，我們想與你們合資，不是因為我們想從你們國家偷竊，而是因為我們認為這實際上是一種安全保障』。」

他又指「在一些情況下，特朗普總統對澤連斯基很不滿，這是合理的…… 別忘了拜登也有對澤連斯基感到失望。」