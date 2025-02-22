特朗普辭退美軍參謀首長聯席會議主席　多個軍方高層改組

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月21日宣布，辭退美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.），同時計劃委任多名軍方高層成員。



路透社報道，特朗普在社交平台Truth Social發文，稱會提名前F-16機師、退休中將凱恩（Dan "Razin" Caine接替布朗），而凱恩Caine最近曾擔任中情局（CIA）軍事副總監。

布朗在2023年10月成為美軍參謀首長聯席會議主席，原定任期在2027年9月屆滿。特朗普沒解釋辭退對方原因，或是否留任至參議院確認凱恩Caine的提名為止，只在帖文中感謝布朗過去40年為國家的付出，並形容對方是一位君子和優秀領袖，同時希望他和家人有美好的將來。

美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）遭特朗普「炒魷」。圖為他在2024年5月27日於阿靈頓國家公墓出席國殤紀念日活動。（REUTERS）

路透社提到，早在去年11月時，特朗普的過渡團隊已有開除布朗的計劃，防長赫格塞思（Pete Hegseth）上台前已對布朗持懷疑態度，並在著作中質疑對方是否因為是有色人種才出任該職位。

而在特朗普「派大信封」前數小時，布朗在社交平台X上載視察連接墨西哥邊境及鼠美軍人員會面的照片，稱邊境安全對保衛國土非常重要，因此會確保邊境部隊獲一切所需。

另外國防部同日宣布，特朗普亦準備辭退海軍首長、空軍副幕僚長，以及海陸空三軍法官。