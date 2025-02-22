特朗普辭退對華貿易高官 擬制定新規阻止中國軍方從美企獲益
撰文：莊勁菲
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路透社引述消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（2月21日）已迫使美國商務部一名負責監督對華出口限制的高級官員離職，並稱將制定新規則阻止美國公司推動中國的軍事利益，並阻止與中國有關聯的人士收購關鍵的美國企業和資產。
據報道，任職數十年的鮑曼（Matthew Borman）即將辭去負責對華出口管理的美國商務部首席副助理部長一職。他是出口管理領域最資深的官員，他曾在特朗普第一任期內以及民主黨總統拜登（Joe Biden）任內協助實施舉措，以遏制北京獲取珍貴的半導體晶片。他還幫助在俄烏戰爭爆發後實施對俄羅斯的制裁。
特朗普還表示，美國將加快對任何超過10億美元的在美投資進行環境審查。此番言論發表在白宮至美國財政部長的備忘錄中，該備忘錄的標題是「美國優先投資政策（America First Investment Policy）」。
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