德國大選在即　默茨最後衝刺　誓言領導歐洲維護團結

決定下屆德國總理誰屬的聯邦議院選舉周日（2月23日）舉行，領導基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）的主席默茨（Friedrich Merz）備受關注，他與其他參選政黨的領導人即將在選前舉行最後一次集會，他22日強調總理須擔任領導歐洲的角色，誓言倘若當選將維護歐盟團結。



2025年2月19日，德國下薩克森州（Lower Saxony），圖為基民盟的支持者在集會現場高舉支持默茨的標語。（Getty）

德國今次將選出聯邦議院的議員，最大黨可提名下屆總理候選人交由聯邦議院表決，目前基民盟所在的政黨聯盟、最大在野黨聯盟黨（CDU/CSU）民調中獲約30%支持，領先第二名的極右翼另類選擇黨（AfD）與第三名的社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）。

默茨周六會在慕尼黑舉行集會，以幫助基民盟獲得更多支持。他在本周早前集會時對大選樂觀，但對美國對歐洲安全的態度表示擔憂，直言「政治秩序正在崩潰。我們幾十年來習慣的秩序正在崩塌。」

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期多次向歐洲釋放訊息，外界擔憂他為盡快實現俄烏停戰而忽視烏克蘭利益。

2025年2月21日，德國奧伯豪森，圖為默茨在競選集會中向支持者揮手示意。（Reuters）

主張民族主義、反對移民的AfD近年受到選民青睞，該黨領導人魏德爾（Alice Weidel）還受到美國富豪馬斯克（Elon Musk）與副總統萬斯（JD Vance）的聲援。

就目前民調預測，單一政黨未能獲得過半議席，因此最大黨需要考慮與其他政黨合作以取得過半席位聯合執政，預料還需數週時間完成聯合。

德國因在二戰時受極端民族主義荼毒的教訓，現今在政界與極右翼政黨合作被視為禁忌，默茨與總理朔爾茨（Olaf Scholz）均表態否認會與AfD合作。