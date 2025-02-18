歐洲領導人會議商俄烏問題　向烏克蘭派兵問題現分歧

歐洲八國領導人周一（2月17日）在法國巴黎舉行峰會，會上討論包括就俄烏戰爭及歐洲安全在內議題。據悉法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提議提議在未來烏克蘭停火線的後方駐扎一支「保證部隊」（reassurance force），英國也表示願意派遣地面部隊。但德國、意大利、波蘭、丹麥和西班牙均表示反對。



英媒報導，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在峰會結束後表示稱鑑於戰爭仍在進行，討論軍隊部署「極不合適」。他認為這個討論完全為時過早，現在不是進行討論的最佳時機，令他「有點惱火」。

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據悉，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也表示對派遣歐洲軍隊進入烏克蘭猶豫不決，稱這是各種選擇中「最複雜、最不可能見效」的。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）表示，若達成持久和平協議，他準備考慮與其他勢力一起派遣英國軍隊前往當地。

此外，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）亦表示不會派兵。

俄羅斯和美國官員18日在沙特阿拉伯舉行會談，試圖結束俄烏結束衝突。