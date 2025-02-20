德國大選將登場　民調顯示默茨派續領先　2大黨領袖就多議題激辯

撰文：官祿倡
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德國周日（2月23日）舉行聯邦議院選舉，此將決定下屆總理誰屬，總理朔爾茨（Olaf Scholz）周三（19日）與在野的基督教民主聯盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）於電視上就移民、安全和經濟議題展開選前最後一場辯論。英國輿觀調查公司（Yougov）選前最新民調顯示，CDU所在的最大在野黨聯盟黨（CDU/CSU）支持率為30%，繼續領先其他黨。

2025年2月8日，德國保守黨總理候選人、基民盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在姊妹黨基社盟（CSU）於德國紐倫堡舉行的大會上發言。（Reuters）

朔爾茨與默茨在辯論中均主張更嚴格的移民政策，也提倡削減公民津貼等福利；在經濟議題上，朔爾茨主張通過稅收獎勵，促進私人投資，默茨則主張降低企業稅，並推動「徹底精簡行政程序」，以刺激經濟增長。

Yougov在20日根據旗下MRP模型預測，聯盟黨支持率為30%，高於上屆大選的24%，將獲得聯邦議院中220個席位；德國極右翼另類選擇黨（AfD）將以20%支持率名列第二，可望拿下145個議席，較上屆大選支持率增加10個百分點；朔爾茨所在的德國社會民主黨（SPD）支持率將達到創二戰後最低的16%，低於上屆大選的26%，最終可能獲得115個席位。

保守親商反移民　默克爾多年政治對手默茨勢成德國下屆總理德國大選臨近基民盟大幅領先無懸念　默茨「選擇」艱難總理路
2025年2月19日，德國慕尼黑，圖為朔爾茨（左）與默茨（右）出席選前最後一次電視辯論。（Reuters）

今次大選旨在對聯邦議院630個席位進行選舉，若未出現執掌過半議席的政黨，則最大黨須與其他黨聯合組成可拿下過半議席的執政聯盟。

外界還關注大選後的最大黨會否與AfD共組執政聯盟，德國在二戰期間受極端民族主義荼毒，與極右翼政黨合作在德國政壇被視為一種禁忌，朔爾茨與默茨辯論中均否認與AfD合作。

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