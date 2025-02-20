德國大選將登場 民調顯示默茨派續領先 2大黨領袖就多議題激辯
撰文：官祿倡
出版：更新：
德國周日（2月23日）舉行聯邦議院選舉，此將決定下屆總理誰屬，總理朔爾茨（Olaf Scholz）周三（19日）與在野的基督教民主聯盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）於電視上就移民、安全和經濟議題展開選前最後一場辯論。英國輿觀調查公司（Yougov）選前最新民調顯示，CDU所在的最大在野黨聯盟黨（CDU/CSU）支持率為30%，繼續領先其他黨。
朔爾茨與默茨在辯論中均主張更嚴格的移民政策，也提倡削減公民津貼等福利；在經濟議題上，朔爾茨主張通過稅收獎勵，促進私人投資，默茨則主張降低企業稅，並推動「徹底精簡行政程序」，以刺激經濟增長。
Yougov在20日根據旗下MRP模型預測，聯盟黨支持率為30%，高於上屆大選的24%，將獲得聯邦議院中220個席位；德國極右翼另類選擇黨（AfD）將以20%支持率名列第二，可望拿下145個議席，較上屆大選支持率增加10個百分點；朔爾茨所在的德國社會民主黨（SPD）支持率將達到創二戰後最低的16%，低於上屆大選的26%，最終可能獲得115個席位。
今次大選旨在對聯邦議院630個席位進行選舉，若未出現執掌過半議席的政黨，則最大黨須與其他黨聯合組成可拿下過半議席的執政聯盟。
外界還關注大選後的最大黨會否與AfD共組執政聯盟，德國在二戰期間受極端民族主義荼毒，與極右翼政黨合作在德國政壇被視為一種禁忌，朔爾茨與默茨辯論中均否認與AfD合作。
德國大選臨近基民盟大幅領先無懸念 默茨「選擇」艱難總理路慕尼黑安全會議｜朔爾茨反擊萬斯：與極右切割合理 反對干涉選舉德國大選在即 政府下調經濟增長預期 財長：國家陷停滯狀態歐洲領導人會議商俄烏問題 向烏克蘭派兵問題現分歧