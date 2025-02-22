中國軍艦演習　澳洲總理重申符合國際法　回擊反對黨「軟弱」指控

中國海軍在澳洲附近海域舉行實彈演習，引發澳方注意，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2月22日重申中方舉動符合國際法，對澳洲、新西蘭「不存在迫在眉睫的危險風險」，他指會經外交渠道向中方表達可以提前通知一事。他又回擊反對黨認為他「軟弱」的指控。



中國3艘軍艦在澳洲東海岸附近區域舉行實彈射擊演習，阿爾巴尼斯21日回應傳媒提問時指，澳洲國防軍已確認澳洲、新西蘭均「不存在迫在眉睫的危險」（no imminent risk of danger），中國在發布警報方面也符合國際法。

當地反對黨則批評總理「軟弱」，澳洲自由黨眾議員黑斯蒂（Andrew Hastie）指「這是中國軍艦強行闖入我們的商業空域」，甚至要求總理致電中方交涉。當地政界也主張中國太遲通知演習一事，令澳洲一些航班要臨時更改航道。

圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，中國國家主席習近平在合照時與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）寒暄。（Reuters）

阿爾巴尼斯22日接受傳媒採訪時，被問到會否致電中國國家主席習近平，他重申「（澳洲）國防部已證實中國確實遵守國際法，重要的是別說事實並非如此。」

他稱中國確可以提前通知，「但澳洲也不時出現在南海，（而且）這次活動發生在我們的專屬經濟區之外。也確實有通知。」

他稱「我們所做的就是透過外交渠道展開適當交涉，包括外長對外長。」

二十國集團（G20）外長會正在南非舉行，中國外長王毅2025年2月21日在約翰內斯堡應約會見澳洲外長黃英賢（Penny Wong）（中國外交部）

根據澳媒報道，澳洲外長黃英賢2月21日在南非會見中國外長王毅時，曾向對方談到演習前通知時間短一事。