阿爾巴尼斯晤李強　會後稱中國年底解除澳洲進口龍蝦禁令

中國國務院總理李強10月9日飛抵老撾首都萬參加東盟峰會，他會議期間和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤，阿爾巴尼斯之後稱，雙方就中國解除澳洲進口龍蝦禁令達成一致，中國2024年底將解除這項禁令。



阿爾巴尼斯對中國恢復龍蝦進口持正面看法，認為有助國家龍蝦產業，受到業內歡迎。

中方未公布解除對澳方龍蝦的禁令，據新華社10日報道，李強表示當前中澳關係總體繼續向好發展，兩國各領域對話合作穩步推進，地方和人文交流更加活躍。

他指中方願同澳方進一步加強相互理解，持續攜手前行，打造更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定發展作出更大貢獻。

圖為2024年10月9日，國務院總理李強抵達萬象瓦岱機場，出席東亞合作領導人系列會議，並對老撾進行正式訪問。 （X@SpoxCHN_LinJian圖片）

自2017年澳洲指責中國干涉其政治後，兩國關係惡化。其後又因澳方呼籲對新冠疫情的起源進行調查進一步激怒了中國，中國2020年底以封鎖澳洲多種進口產品作為回應。

中澳兩國近年致力改善雙邊關係，中國幾乎取消所有貿易限制。