外媒：特朗普宣布25日與俄方舉行新一輪烏克蘭停火會談

歐洲媒體2月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表聲明，宣布25日（周二）將在沙特阿拉伯，與俄羅斯舉行新一輪的俄烏戰爭停火談判。



歐洲新聞台（Euronews）引述美國公共事務衛星有線電視網（C-Span）報道，特朗普在聲明中表示，美國和俄羅斯的代表團將就烏克蘭戰爭停火進行新一輪的談判。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

特朗普指，這次會談將於25日在沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行，今次停火談判，與上周美俄在利雅德的會晤剛好相隔一星期。

據報道，在上周的會談後，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美俄雙方達成三點共識。首先是恢復各自駐華盛頓和莫斯科領事館的人員安排；第二是籌組一支高級別團隊進行和談；第三是探討更緊密的關係和經濟合作。

2025年2月22日，美國華盛頓白宮南草坪，總統特朗普（Donald Trump）在出席保守派政治行動會議 (Conservative Political Action Conference，CPAC) 年度會議後返回白宮時面帶微笑。（Reuters）

特朗普最後強調，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與其他俄方高級官員上周出席的會談標誌着對話的開始，還有更多工作需要完成。