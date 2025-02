特朗普晤州長　就跨性別議題衝突後豪言：我們就是聯邦法律｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)近日與全國州長會面時提到上任後簽署的行政命令,禁止跨性別女性參與校園的女子體育賽事。特朗普更「點名」緬恩(Maine)州長米爾絲(Janet Mills),問對方是否不會執行該行政命令,米爾絲不甘示弱,指只會「遵守州及聯邦法律」(state and federal laws),特朗普其後揚言:「我們就是聯邦法律」(We are the federal law)。



美聯社2月22日報道,特朗普21日在白宮舉行的州長活動上,就緬因州拒絕執他頒布的「禁止跨性別女性參與校園的女子體育賽事」行政命令,與緬恩州長米爾絲在眾目睽睽之下激烈爭執。

特朗普與緬恩州長就跨性別運動員參與體育賽事的議題發生激烈衝突:

該行政命令頒布後,美國家大學體育協會(NCAA)修改跨性別運動員政策,限制出生時被認定為女性者方可參與女子校園體育賽事。

緬恩州政府則表示行政命令與該州法律相衝突,該州將繼續允許跨性別女性參賽。

據報道,特朗普在白宮舉行州長活動時「點名」緬恩州長,詢問米爾絲「緬恩州是否不會執行該命令」。密爾斯表示她只會遵守「州和聯邦法律」。

特朗普聞言立即指:「我們就是聯邦法律,你最好照做。若你不執行,將不會得到任何聯邦撥款(federal funding)。」

米爾絲毫不客氣回應:「我們法庭見。」特朗普表示:「很好,我們法庭見。我很期待,那將會很容易處理。順道祝你卸任州長後生活愉快,因為我不認為你可以贏得下屆選舉。」