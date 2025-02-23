日英政府擬3月初東京辦首次經濟版2＋2會議　料推動自由貿易

日媒2月20日引述多名日本政府消息人士透露，日本與英國政府已協調3月7日在東京首次召開由外交與經濟事閣員出席的經濟版2+2會議，預料雙方將確認推進自由貿易的重要性。



日本共同網報道，日方預計將由外相岩屋毅、經濟產業相武藤容治出席會議；英方則由外交大臣林德偉（David Lammy）、商業和貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）出席。預計雙方將確認在經濟安全保障領域加強合作，探討構建半導體等重要物資的供應鏈。

日本首相石破茂與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），去年11月在巴西出席二十國集團（G20）峰會會談時，同意新設經濟版2+2會議。英國是繼美國後，第二個與日本設置「經濟版2+2」國家。

2024年11月18日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在巴西里約熱內盧參加二十國集團（G20）峰會期間與日本首相石破茂舉行雙邊會晤。（Getty）

報道稱，日本很重視英國，將其視為全球戰略夥伴，並爭取在經濟領域加強合作。