俄烏戰爭3周年 多國領導人訪基輔表示支持烏克蘭
撰文：洪怡霖
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俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭周一（24日）滿3年，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與歐洲多名領導人抵達烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭的支持。
杜魯多、歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、拉脱維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、愛沙尼亞總理Kristen Michal、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、冰島總理Kristrun Frostadottir、挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）和瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）參觀基輔獨立廣場上一個臨時紀念場所，紀念場所上掛着烏克蘭國旗，有關設施上面更刻有陣亡軍人的名字。
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