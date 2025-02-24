施紀賢與馬克龍分別訪美前夕通話　重申烏克蘭是俄烏停火談判要角

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）即將於本週分別訪問美國，就結束俄烏戰爭等問題與美方討論。2人於2月23日下午通話，重申烏克蘭應在任何結束俄烏戰爭的談判中佔重要地位。



路透社23日報道，英國首相府當日發聲明指，兩人在討論中同意，俄烏戰爭爆發三周年之際，各國應在這一事關全球安全的關鍵時刻，共同努力讓烏克蘭處於最強大的地位。

圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

施紀賢在通話中重申，只要有需要，英國就會一直支持烏克蘭，並強調烏克蘭在任何結束衝突的談判中佔據重要地位。

兩人談到英國和歐洲必須繼續加強滿足烏克蘭的安全需求，並在應對俄羅斯方面展現團結的領導力，一同支持烏克蘭。

2024年8月29日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎愛麗舍宮與英國首相施紀賢（Keir Starmer）合影。（Reuters）

法國總統馬克龍將於當地時間24日訪問華盛頓，而施紀賢亦會在本週內會緊接馬克龍訪美。