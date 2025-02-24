俄烏三週年｜「烏克蘭邱吉爾」光芒消失　基輔已無澤連斯基的位置

特朗普（Donald Trump）的施壓開始見效。澤連斯基（Volodymyr Zelensky）23日在基輔舉行的「烏克蘭2025論壇」上表示，如果能帶來和平，他願意辭去總統職務。

此前，因為澤連斯基成為美俄停戰談判的阻力，同時又不願簽署特朗普政府強加的礦產轉讓協議，特朗普一直在持續否定澤連斯基的政治合法性。稱其支持率只有4%，而且又沒有經過選舉，不能代表烏克蘭政府。

特朗普還威脅澤連斯基「最好儘快行動，否則他的國家將不復存在」。一般認為，這句話的潛台詞是若澤連斯基不盡快行動，他本人將會不復存在。

2月21日，RT網站又援引美國《紐約郵報》報道說，一位接近特朗普的消息人士稱，澤連斯基應「立即」離開烏克蘭並移居法國，以免妨礙與俄羅斯的和談。該媒體報道稱，白宮內部對澤連斯基的失望正在加劇。

此前，澤連斯基層抱怨烏方未受邀參加會談，稱「談判不應該在我們背後進行」。特朗普則表示澤連斯基和其他烏克蘭官員沒有資格抱怨。他還指責澤連斯基未能解決與俄羅斯的衝突，儘管他有幾年時間可以這麼做。

特朗普當天在接受美國媒體採訪時說，他觀察澤連斯基「多年了」，「我看到他（澤連斯基）在談判過程中沒牌可出，他沒有牌。」

特朗普稱，澤連斯基在俄烏衝突的三年中「一直在談判，卻什麼都沒達成」，所以「我不認為他參加會談有那麼重要……他讓達成協議變得非常困難。」

美俄在沙特談判停止烏克蘭戰爭，烏克蘭和歐洲都被排除在外。（Reuters）

當天下午，特朗普在白宮會見各州州長時再次聲稱「烏克蘭無牌可打，卻還打得很強硬」，「但我們不會讓這種情況繼續下去」。

可憐澤連斯基為美國打了三年代理人戰爭，最近不僅沒能坐上談判桌，反而成為菜單上第一道被吃掉的菜。

事實上，無論澤連斯基簽不簽礦產協議，戰後烏克蘭都不可能有他的位置。

因為不簽協議，澤連斯基根本過不了特朗普這一關，可能會立刻消失。

在特朗普已經明顯暴露了除掉澤連斯基的想法後，如果不簽協議，他不僅會面臨美方持續壓力，總統權力會被不斷削弱，而且還可能被美國支持的反對派殺掉。

曾經以強硬治國的南越吳廷琰兄弟，就因為違背美國意願，於1963年11月2日在被美國支持的兵變中殺掉。很難說美國如今不會故伎重演。

而如果簽署協議，他又將立刻成為出賣烏克蘭核心利益的歷史罪人，政治正當性會立刻蒸發。他屆時不要說繼續參選，或在烏克蘭保持政治存在，連肉身生存可能都會成為難題。

三年俄烏戰爭，讓烏克蘭損失了近1/6的最肥沃領土，國內死傷了幾百萬人，人民流離失所，關鍵礦產資源又被美國強行擄走......

這些由俄羅斯和美國帶來的民族災難，從澤連斯基失去總統權力的那一刻起，就會被統統算到澤連斯基的頭上，他將立刻從光芒四射的「烏克蘭邱吉爾」，變成給烏克蘭國家和民族帶來深重災難的罪人，會遭到最徹底清算。

這就是人類政治的殘酷和骯髒之處。它扭曲是非，但是卻符合人性。

流亡，也許是澤連斯基最不壞的選擇。到2月23日，澤連斯基已表明如果他下台可以換取烏克蘭加入北約，他願意作這樣的交易。