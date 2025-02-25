俄烏3周年｜聯合國大會通過兩決議草案　美對自家提案投棄權票

2025年2月24日是俄烏戰爭爆發3周年，第79屆聯合國大會當天恢復召開關於烏克蘭局勢的第11次緊急特別會議，先後表決兩項決議草案，以紀念戰事3周年。其中，美國提出的決議草案因被歐洲修訂，美國最終投下棄權票。



圖為2025年2月24日，聯合國大會在美國紐約召開第11次緊急特別會議，烏克蘭外交部副部長Mariana Betsa發表講話。（Reuters）

由烏克蘭提出、獲歐洲支持，題為《推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平》的決議草案，以93票贊成、18票反對、65票棄權獲得通過；中國投下棄權票。

針對美國提交決議草案的4個修正案，經歐洲提出修正的3個均獲通過，在決議中加入「俄羅斯全面入侵烏克蘭；堅定支持基輔；支持烏克蘭主權、獨立、統一及領土完整」等字眼，並要求根據《聯合國憲章》實現公正、持久和全面的和平。

圖為2025年2月24日，聯合國大會在美國紐約召開第11次緊急特別會議，就俄烏戰爭的決議草案進行表決。（Reuters）

經修訂後的最終決議草案，由93票贊成、8票反對、73票棄權，獲得通過。雖然決議案由美國提出，但因不認同修正結果，美國被迫投下棄權票。