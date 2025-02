烏克蘭副總理斯特凡尼希娜(Olha Stefanishyna)2月24日表示,烏克蘭與美國的礦產協議談判進入最後階段,已敲定幾乎所有關鍵細節,希望能迅速完成談判並盡快簽署協議。



俄烏戰事仍然持續。圖為2024年12月24日,烏克蘭中部城市克里維里赫(Kryvyi Rih)有住宅樓遭俄羅斯空襲受損。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)