俄烏3周年｜美俄聯合國大會「結盟」　拒絕支持烏克蘭

俄烏戰爭在2025年2月24日是踏入3周年，聯合國大會同日開會討論烏克蘭局勢，並先後表決兩項決議草案，但近日對俄立場180度轉變的美國則分別投棄權及反對票。



路透社及天空新聞（Sky NEWS）報道，美國在聯合國大會提出草案，內容提到哀悼「俄烏衝突」期間的生命損失，重申聯合國的主要目的是維護國際和平與安全，和平解決爭端，並敦促迅速結束衝突，實現持久和平。

草案原本在大會上批准，但歐洲國家認為內容應提受俄羅斯全面侵略烏克蘭，以及需要在符合聯合國憲章下達至長久和平，同時需要尊重烏克蘭領土完整。

經修訂後的最終決議草案，由93票贊成、8票反對、73票棄權，獲得通過。雖然決議案由美國提出，惟華府不認同歐洲提出的修正，結果美國投下棄權票。

特朗普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）表示希望在特朗普上任的百日大關內結束俄烏戰爭。（Reuters）

譴責俄羅斯侵略決議草案 美國投反對票被指顯示與歐洲分歧

聯合國大會亦表決由烏克蘭提出、獲歐洲支持，題為《推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平》的決議草案，內容涉及譴責俄羅斯的侵略行為，要求俄羅斯立即撤軍，並重申對烏克蘭主權和領土完整的支持。

決議以93票贊成、18票反對、65票棄權獲得通過；中國投下棄權票。但美國、俄羅斯、以色列、朝鮮、白羅斯、匈牙利等都投反對票。 分析認為，美國投票反對票顯示與歐洲產生分歧，及與俄羅斯靠攏。

安理會同日都討論俄烏局勢，會上通過一項由美國起草的決議，哀悼俄烏衝突中的生命損失，重申維護國際和平與安全，和平解決爭端是聯合國的宗旨，並敦促迅速結束衝突，實現持久和平。

決議獲得10票贊成，法國、英國、丹麥、希臘和斯洛文尼亞棄權。