美聯社涉「美洲灣」爭議遭封殺　法院拒恢復採訪白宮權限

美國聯邦法院一名法官周一（24日）拒絕美聯社（AP）尋求立即恢復該通訊社記者全面採訪總統活動的請求。本月早些時候，在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將墨西哥灣更名為「美洲灣」（Gulf of America，又稱美國灣）後，美聯社因在報道中繼續使用墨西哥灣名稱，而遭白宮禁入橢圓形辦公室採訪。



據路透社報道，由特朗普任命的美國地區法官麥克法登（Trevor McFadden）拒絕美聯社提出的臨時命令請求，該命令旨在恢復美聯社進入橢圓形辦公室、空軍一號和白宮舉行的活動的權限。

麥克法登同時表示，白宮撤銷美聯社採訪權限一舉確實存在問題，需進一步討論。該案的另一次聽證會定於下個月舉行。

特朗普封殺美聯社後，圖為2025年2月14日，空軍一號專機上預留給美聯社記者及攝影師的位置懸空。（Reuters）

美聯社上週就該禁令提出訴訟，並認為禁止其記者進入特定地點的決定違反了美國憲法第一修正案關於政府限制言論自由的保護，因為政府試圖規定記者在報道新聞時使用的語言。

美聯社律師托賓（Charles Tobin）在法庭聽證會上表示：「憲法禁止美國總統或任何其他政府官員強迫記者或任何其他人使用官方政府詞彙報道新聞。」而特朗普政府的律師在聽證會前的一份法庭文件中辯稱，美聯社沒有憲法賦予的所謂「媒體對總統進行特別採訪」的權利。