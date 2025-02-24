特朗普任命Dan Bongino為FBI副局長　美媒：他毫無經驗

據美國全國廣播公司（NBC）2月24日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）23日宣布，前霍士新聞主持人邦吉諾（Dan Bongino）將出任聯邦調查局（FBI）副局長。作為特朗普的忠實支持者，邦吉諾擔任過紐約警察和美國特勤局特工，後來轉型為保守派評論員，但他沒有在FBI任職的經歷。



特朗普在社交媒體上發文稱：「邦吉諾是一位對美國有着深切熱愛和熱忱的人，他剛剛被即將成為有史以來最好局長的帕特爾帕特爾（Kash Patel）任命為下一任FBI副局長。通過與傑出的新任司法部長帕姆·邦迪和帕特爾局長合作，公平、正義、法律和秩序將很快回到美國。」

現年50歲的邦吉諾是美國一名保守派政治評論員，他曾於1995年至1999年在紐約市警察局任職，並在1999年成為美國特勤局特工。2011年，邦吉諾從美國特勤局離職，參加馬里蘭州（Maryland）參議員競選。但在2012年大選中，邦吉諾以巨大差距敗給了民主黨人本·卡丁。

特朗普2月24日宣布任命前霍士新聞主持人邦吉諾（Dan Bongino）為FBI副局長。（Wiki Commons）

2014年和2016年，邦吉諾又分別參加了馬里蘭州和佛州（Florida）眾議員競選，均未能取得成功。從政失敗後，邦吉諾逐漸轉型為保守派政治評論員，並在2021年至2023年間成為美國霍士新聞的主持人。目前，邦吉諾是美國一檔熱門電台節目的主持人。

作為特朗普的忠實支持者，邦吉諾曾在社交媒體和電台節目中發表過許多批評FBI的言論。例如，2022年FBI搜查特朗普的海湖莊園後，邦吉諾在社交平台X上發文稱：「當暴君被趕下台後，所有參與司法部和FBI可恥行動的人，從管理層到特工，都應該被驅逐。」

FBI副局長的任命無需得到美國國會參議院確認。NBC指出，邦吉諾沒有在FBI工作的經驗，這打破了由FBI職業特工出任副局長的傳統。

2024年10月13日，美國亞利桑那州，前國防部長參謀長帕特爾（Kash Patel）在特朗普舉行競選集會當天發表講話。

報道稱，對邦吉諾的任命已遭到一些FBI員工的質疑。FBI特工協會在一份備忘錄中稱：「FBI副局長應該由一名在職的、活躍的特工擔任，這是117年以來的傳統。這涉及很多令人信服的理由，包括專業行動知識和經驗，以及特工群體的信任。」

美國《紐約時報》指出，FBI局長通常會選擇經驗豐富的高級特工擔任副局長，負責該機構的基本運作。這是一項複雜的工作，需要與外國合作夥伴密切合作並開展敏感的調查。

美國國會參議院已於當地時間2月20日批准帕特爾出任FBI局長，他是特朗普的忠實支持者，曾在特朗普第一個總統任期內擔任美國國防部幕僚長、國家情報局副局長和國家安全委員會反恐事務高級主任，但他同樣沒有FBI工作經驗。

《紐約時報》稱，這意味着FBI將由兩個從未擔任過FBI特工的人領導，他們將成為「FBI歷史上最缺乏經驗的領導組合」。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則指出，隨着特朗普的兩個堅定支持者成為美國關鍵執法機構的負責人，民主黨人開始擔心，特朗普可能藉此針對他的政治對手。

本文獲《觀察者網》授權轉載

