特朗普下令國際開發署USAID大部分員工休假　1600人被炒

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後，隨即將矛頭指向國際開發署（USAID），當地傳媒2月23日報道，華府下令由周日（23日）午夜起，全球大部分USAID員工都需要被迫休假。



路透社及哥倫比亞廣播公司（CBS）取得一份發給USAID員工的電郵，內容提到華府進行「瘦身」工作，因此辭退美國1600名員工；該部門則有意資助自願返國的海外員工，而負責重要功能的「特定員工」或領導層就不受今次影響。

特朗普及億萬富豪、率領政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）一直批評USAID的海外援助過多，認為不符合「美國優先」政策，特朗普22日出席保守政治行動會議時表示，已經有效地結束被稱為USAID的左翼詐騙。

馬斯克領導的政府效率部（DOGE）把緊縮開支大刀揮向美國國際開發署（USAID），美國民眾2月3日手持橫額在總部外聲援USAID。（Reuters）

白宮原本計劃向數以萬計的USAID員工「派大信封」，但被聯邦法院21日頒令暫停。美國海關及邊境保衛局（CBP）則準備搬入USAID在華盛頓的大樓。

美國是全球最大的單一人道援助提供國家，USAID大約1萬名員工中，三分二都是部署海外超過60國，並與不少承包商合作。受到特朗普封殺令影響，數百個人道援助計劃遭凍結，USAID前負責人史密斯（Gayle Smith）認為，今次事件將向外界發出危險訊息，就是美國不理會其他人的生死，以及華府不是可靠夥伴。