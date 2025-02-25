韓國高速公路橋樑工地倒塌　10傷亡包括3中國人｜有片

韓聯社2月25日報道，韓國首爾世宗高速公路的忠清南道天安市路段發生橋樑工地崩塌意外，初時消息指有至少8名工人被活埋，報道其後證實3死5傷，但消防部門更新傷亡人數為2死5傷3失蹤。報道之後再引述消防部門消息稱，事件導致10人被掩埋，目前搜救完畢，4人死亡，5人重傷，1人輕傷。環球網引述韓國消防部門消息稱，事發現場有2名中國工人死亡。



事發於當地時間25日早上9時49分左右，報道指吊臂將5個50米長的樑柱結構鋼材吊上橋墩後，它們就突然一個接一個倒塌，連橋面亦一同崩潰，而在地面上工作的多名工人走避不及遇難。根據網上流傳的片段顯示，橋樑斷成數截落在地面，並產生大量沙塵。

目前未知意外原因，據了解這些鋼材原本安裝在橋板上，惟在搬運的過程中發生意外。

韓國消防部門已經派員到現場搜索失蹤者，代理總統崔相穆下令動員人手及資源搜救，同時採取措施確保不會出現進一步傷害。

首爾世宗高速公路全長134公里，它主要分成都會及非都會路段，其中連接安城至九里的72公里長都會段在今年1月1日通車，其餘62公里、連接世宗至安城的路段原本預計在2026年底完工。