韓國一名女大生2022年3月晚間在慶尚北道浦項站乘坐的士欲回大學宿舍，但司機因聽力不佳，將目的地搞錯，接著又剛好沒聽到女學生對異常路線提出的詢問，導致她誤以為遭到綁架，隨即跳車，卻遭後方疾駛的車輛輾斃。



最高法院在18日宣布，駁回檢方上訴，維持的士司機和後方司機無罪。

的士司機行錯路 韓國女生「誤以為被綁架」跳車 遭後車當場輾斃（01製圖）

一度超速至100km/h以上 不停減速又加速讓女乘客不安（點圖了解更多案情細節）：

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據韓國媒體報道，事件發生於2022年的3月4日晚間20時50分，當時女大生在浦項站準備搭車返回宿舍，但司機因聽力障礙，將目的地搞錯，便朝著反方向駛去。

當車子進入高速公路後，司機一度超速至時速109公里，車內的警示多次響起，還不斷在測速區間急減速又突然加速，異常的狀況讓女大生心生不安詢問：

「這條路是對的嗎？司機先生？」

「叔叔，能讓我下車嗎？」



但司機卻未作任何回應。在種種情況下，她認為自己遭到綁架，於是打開後座車門，從行駛中的車輛跳下，結果遭後方來車輾過當場身亡。

司機和後方司機在一、二審都獲判無罪。法官認為，司機的行駛路線與前往大學宿舍的路線相同，難以預測乘客會因恐懼跳車，加上司機也並未對女大生施以暴力，正常情況下，乘客若有疑慮，應會選擇報警而非跳車，認定司機無法預見事故發生。

至於後方肇事司機，難以預測前方會有人突然墜落，且事發當晚沒有路燈、視線不佳，發現女大生的機率極低。綜上，最高法院駁回檢方上訴，宣判的士司機和後方肇事司機無罪。

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