Rosé朴彩英退出KOMCA成22年來首例　今起擁有歌曲完整版權

韓團天團BLACKPINK成員Rosé（박채영／朴彩英）單曲幫助她在國際樂壇的名號更加響亮，與天王Bruno Mars合作的《APT.》一曲更是享譽全球；而在歐美市場取得亮眼成績的她，也於日前正式退出韓國音樂著作權協會（KOMCA）。



綜合韓媒報道，Rosé已經於去（2024）年的10月31日，正式向韓國音樂著作權協會（KOMCA）申請解除信託，並於今（2025）年2月20日正式退出該協會，此舉等同「正式退出K-POP界」，成為韓流史上第二人、也是22年來首位。

Rosé與Bruno Mars合作的《APT.》一曲享譽全球。（《APT.》MV截圖）

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據了解，去年9月就與華納音樂集團旗下的Atlantic Records簽訂專屬合約的Rosé，已經明確將發展方向瞄準美國市場，但若在美國與韓國分別進行版權管理，「雙重手續費」的問題所產生的額外費用，將會多出許多不必要的支出。

為此Rosé選擇仿效2003年傳奇歌手徐太志，終止與KOMCA的信託關係，將版權交由美國出版商統一管理，成為K-POP界少數擁有完整版權自主權的藝人之一；而這並不代表放棄韓國市場，畢竟Rosé很早就創立Dream APT Publishing作為獨立音樂出版公司，未來也將透過The Black Label處理韓國的相關事務、與未來將要發行的專輯也不會有任何衝突。

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