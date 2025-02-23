Rosé朴彩英退出KOMCA成22年來首例　今起擁有歌曲完整版權

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

韓團天團BLACKPINK成員Rosé（박채영／朴彩英）單曲幫助她在國際樂壇的名號更加響亮，與天王Bruno Mars合作的《APT.》一曲更是享譽全球；而在歐美市場取得亮眼成績的她，也於日前正式退出韓國音樂著作權協會（KOMCA）。

綜合韓媒報道，Rosé已經於去（2024）年的10月31日，正式向韓國音樂著作權協會（KOMCA）申請解除信託，並於今（2025）年2月20日正式退出該協會，此舉等同「正式退出K-POP界」，成為韓流史上第二人、也是22年來首位。

Rosé與Bruno Mars合作的《APT.》一曲享譽全球。（《APT.》MV截圖）

【圖輯】點圖放大看更多Rosé照片👇👇👇

+18

據了解，去年9月就與華納音樂集團旗下的Atlantic Records簽訂專屬合約的Rosé，已經明確將發展方向瞄準美國市場，但若在美國與韓國分別進行版權管理，「雙重手續費」的問題所產生的額外費用，將會多出許多不必要的支出。

為此Rosé選擇仿效2003年傳奇歌手徐太志，終止與KOMCA的信託關係，將版權交由美國出版商統一管理，成為K-POP界少數擁有完整版權自主權的藝人之一；而這並不代表放棄韓國市場，畢竟Rosé很早就創立Dream APT Publishing作為獨立音樂出版公司，未來也將透過The Black Label處理韓國的相關事務、與未來將要發行的專輯也不會有任何衝突。

【相關圖輯】BLACKPINK ROSÉ長期漂髮髮量稀疏？整理漂染受損4關鍵+3護理方法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

ROSÉ金髮髮量告急　4受損原因、護理3方法整理（IG@roses_are_rosie；01製圖）
+14
韓媒：中國擬取消八年「限韓令」　最快5月生效NewJeans/NJZ怒控HYBE房時爀出手阻礙ComplexCon香港演唱會演出金賽綸去世｜元斌現身靈堂泣不成聲　15年前拍《大叔》成忘年之交金賽綸24年悲慘人生　媽媽曾企圖帶全家輕生　家庭破碎一生被欺凌GD與鄭亨敦再聚似拍《換乘戀愛》　自爆與金秀賢尷尬回憶AI女神李珠珢勁敵？傳這「S級韓女團前成員」也將去台灣做啦啦隊

延伸閱讀：

合法要飯說惹議！饒舌歌手遭挖是綠助理　伍麗華發聲力挺

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

Rosé
BLACKPINK
韓國藝人動向
韓國
K-Pop
今日韓國
韓國新聞
Bruno Mars
TVBS新聞網