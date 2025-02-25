美國貿易代表署提議對中國船隻收費　最高可達150萬美元

路透社周一（2月24日）報道，美國貿易代表署（USTR）已建議，對進入美國港口的中國製造船舶收取最高150萬美元（約1,166.3萬港元）的費用，作為調查中國在全球造船、海運和物流領域日益增長的主導地位的一部分。



USTR在1月16日的一份報告中表示，中國在全球造船噸位中所佔的比例從1999年的5%增加到2023年的50%以上，原因是大量的國家補貼和對國有企業的優惠待遇，正在迫退私營部門的國際競爭對手。

報告提到，美國造船廠在1975年造了70艘船，但如今每年僅造5艘。

2024年12月20日，中國山東的青島北海造船有限公司正在同時建造多艘大型船舶。（Reuters）

中國船舶入港費用

USTR周五晚間發布的聯邦登記公告中，詳細說明了建議收取的費用和其他航運限制。包括對中國海運運營商擁有的每艘船收取最多100萬美元的入港費，另將以船舶每淨噸載貨量收取1,000美元的費用。

至於運營中國製造船隻的非中國海運業者，每次入港將支付最高150萬美元的費用；不管來源地、只要中國製造比例超過50%的船隊，每艘入境需支付100萬美元；中國製造比例在25%至50%之間，費用就收75萬美元；低於25%者則僅需50萬美元。而已向中國船廠訂購、將在未來兩年內交付的營運商，可能會被再度收取類似數額的費用。

韓國造船業自1980年已躋身世界一等，與日本及後起的中國較勁，尤其是在高技術商船巿場。現代重工的蔚山造船廠是世界上最大的造船廠。（Getty）

美國船隻海運要求

公告也提出，每艘美國製造、用於國際海事服務的船隻進入美國港口，可退還高達100萬美元的費用。

當局還要求在前兩年內，至少1%的美國出口產品必須由懸掛美國國旗的船隻運輸，包括資本貨物、消費品、農產品以及化學石油和天然氣產品；兩年後，比例增至3%；三年後增至5%，3%必須透過美國製造船隻運輸；七年後增至至少15%，5%是美國製造船隻運輸。