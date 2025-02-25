緬甸約7000名詐騙中心員工獲釋　泰國拒收　被迫滯留泰緬邊境

緬甸武裝組織及多國執法人員近日突擊搜查多個詐騙中心、釋放被困外國人。據路透社2月24日引述消息人士報道，由於泰國當局至今未接收獲釋者，約7000人仍困泰緬邊境。



報道引述一位泰國官員和兩名救援人員稱，克倫民族軍（KNA）和克倫佛教民主軍（Democratic Karen Buddhist Army, DKBA）目前有約7000名獲釋的前電騙中心員工，但無法將他們送回泰國。這些獲釋者大多數為中國人，亦有約1000人來自其他國家，當中很多被關押在惡劣環境中，可能缺乏衛生和醫療設施。

泰國外交部稱，各機構正在「根據來源國或大使館的準備情況」為接收獲釋者做準備。

圖為2月12日，泰國達府與緬甸交界處，從網絡詐騙中心獲釋的被困者試圖搭船跨越泰緬邊境。（Reuters）

泰國副首相兼國防部長蓬坦（Phumtham Wechayachai）上周四表示，除非外國大使館將獲救人員遣送回國，否則泰國沒有能力接收更多人。

泰國當局上週允許中國將621名公民從邊境遣返，曼谷方面本月接收底260名詐騙中心員工中，一半以上來自埃塞俄比亞，該國沒有在當地設立大使館。

據日本東京放送公司（TBS）24日報道，緬甸邊防部隊對詐騙中心的搜查還在繼續。