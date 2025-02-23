日本高中生遭賣豬仔到緬甸詐騙營 「同事」形容慘過做奴隸
撰文：TVBS新聞網
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近期緬甸詐騙園區的受害者不斷出現，日本也傳出有2名高中生被騙到當地當「豬仔」，近日才被救出。兩人透露當地生活，稱看到有人因不聽命令被電擊。另一名孟加拉人則透露，在緬甸的生活比奴隸還悽慘。
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朝日電視台等外媒報道，泰國與緬甸的邊境地帶有一座「犯罪之城」，據傳是中國籍犯罪組織的據點，超過一萬名外國人從世界各地被綁架和監禁，被迫在當地工作。2名日本高中生去年就被網友騙到緬甸，淪為詐騙集團車手，今年才被救出。
報導指出，受害者分別為16歲和17歲的高中生。其中一人透過線上遊戲，認識29歲男子藤沼登夢後，對方聲稱要送他機票到泰國旅遊。少年答應後，一抵達泰國就被載到緬甸。他被迫用日文詐騙日本高齡者，若不聽從命令就會被電擊、或被罰作伏地挺身。泰國官方透露，現在至少有數十名日本人被關在緬甸當豬仔。
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一名從緬甸逃出來的孟加拉人透露，他去年8月被帶到園區後，每天被迫在社群媒體裝成女子，對男網友進行投資詐騙。他過着每天工作19小時、每個月只能休息1天的悲慘生活。如果未達到業績，還會遭到毆打電擊、被關進昏暗的小房間。
據報道，他工作的地方約有100名亞洲和非洲人，大部份來自中國大陸和台灣，其中也包括日本人。他指出「日本和台灣人特別精明，所以犯罪集團正積極僱用他們」。
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