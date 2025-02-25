俄烏衝突3周年｜戰後美俄將迎經濟機遇？　美媒：企業們興趣寥寥

俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭周一（24日）滿3年，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周二表示，如果這場衝突能結束，美俄將出現歷史性的經濟與投資機遇。不過美媒周一指，儘管特朗普政府近期釋放出與俄羅斯重建經濟夥伴關係的訊號，但美國企業對重返俄羅斯市場興趣不大。



盧比奧上周二在利雅德對來自莫斯科的代表團表示，如果莫斯科能結束戰爭，美國和俄羅斯可以尋求「具有歷史意義的經濟夥伴關係」和「難以置信的機遇」 。《紐約時報》周一指，問題在於，美國企業是否有興趣，而對於這個問題，分析師和投資者一致認為，答案是不太可能。

高頻經濟公司首席經濟學家溫伯格（Carl Weinberg）表示：「我認為美國大企業不會急於重返俄羅斯，即使會，也不會很快」。

報道指，華盛頓對俄羅斯的政策也有可能進一步轉變，即使不是現在，也可能在4年後的下一次選舉之後，投資銀行Lazard的主權諮詢業務高級顧問沃克（Mark Walker）稱：「如果他們認為政策會一夜之間改變，就不會有人願意在俄羅斯花大價錢」。

這間傳媒稱，即使美國解除制裁，包括歐盟多國在內其他國家的制裁仍將持續，進一步阻礙供應鏈和利潤回流。分析師指，俄羅斯在全球經濟中的佔比微小，且與美國貿易額有限，企業重返的動力不足，儘管俄羅斯政府試圖吸引外資，但多數美國企業仍持觀望態度，認為風險遠大於收益。

華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員Elina Ribakova表示：「即使在2022年之前，環境就已充滿挑戰，但仍有賺錢的機會。現在風險急劇增加，但已沒賺錢的機會了。」