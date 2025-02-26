英國擬大幅增加國防開支　施紀賢：2027年將佔GDP2.5%

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周二（2月25日）向國會表示，英國將在2027年前將國防開支增加到相當於國內生產總值（GDP）的2.5%。



這是因為特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次上台後，歐洲諸國對美國繼續支持歐洲安全的疑慮日益加劇，試圖加強自身安全。英國軍方指，這是英國尋求自衛，以及在俄烏停火情況下可能派遣維和部隊的最低要求。

圖為2025年2月24日，聯合國大會在美國紐約召開第11次緊急特別會議，就俄烏戰爭的決議草案進行表決。（Reuters）

施紀賢指，英國的目標是在下屆國會中將國防開支提高到GDP的3%，但需視經濟情況而定。

他向國會議員表示：「戰爭的性質已變化改變。這一點從烏克蘭戰場可清楚看出，因此我們投資以實現軍事能力的現代化和改革。這項投資意味着英國將加強在北約及歐洲集體防禦的領導地位。我們應該歡迎這一角色。」

彭博社上周報道稱，軍方已告知施紀賢，他需要在2030年之前儘快將國防開支比例提高到2.5%，然後再提高到3%。施紀賢說，政府將通過削減海外發展援助支出為此買單。

英國目前的國防開支約佔其經濟產出的2.3%，需增加約50億英鎊（約492億港元）才能達到2.5%的目標。

圖為2025年1月10日，俄烏衝突持續，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）建築物遭俄軍空襲損毁。（Reuters）

這一目標長期以來一直在國會討論。前保守黨首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）在上次大選前承諾到2030年實現2.5%的目標，但工黨計劃增加在其他優先事項上的支出，例如公共服務和大型基礎設施，對增加國防開支的態度較為模稜兩可。

然而，特朗普重返白宮使歐洲各國提高國防開支的需求更為迫切。美國周一（2月24日）拒絕支持烏克蘭發起、譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聯合國決議，震驚了西方世界。其他投票反對該決議的國家包括白羅斯和朝鮮。

特朗普早前表示，他希望北約成員國將其國防開支提高到GDP的5%，美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）稱這一目標「至關重要」。

2025年2月25日，英國倫敦，圖為首相施紀賢（Keir Starmer）在下議院發表 「國防與安全」（Defence and Security）聲明。（Reuters）

英國正面臨嚴峻的財政壓力，在1月份的全球債券拋售潮中，英國的借貸成本飆升，市場對英國龐大的債務和疲軟的經濟走勢尤其感到擔憂。

儘管工黨政府增加了逾400億英鎊（約3935億港元）的稅收，但由於政府部門的支出也增加，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）仍有可能違反她自己制定的財政規則。

本文獲《聯合早報》授權轉載

