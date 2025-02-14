美國防長：歐洲應主導自身防務　絕不容許將山姆大叔變傻瓜叔叔

英國媒體2月13日報道，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）反駁外界對華盛頓就俄烏戰爭的談判策略的批評，並警告歐洲不要把美國當成「傻瓜」（sucker），讓美國為歐洲的防務負主要責任。



據路透社報道，正在比利時出席北約（NATO）會議的美國新任國防部長赫格塞斯12日首次就俄烏戰爭發言就引來爭議，他指出讓烏克蘭回到2014年前的國界並不現實（unrealistic），而特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府認為讓基輔加入北約（NATO）不是解決俄烏戰爭的可行舉措。

2025年2月12日，在北約國防部長會議前夕，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部出席烏克蘭防衛聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議並發表演說。（Reuters）

赫格塞斯13日在北約總部出席記者會時再次語出驚人：「毫無疑問，特朗普總統絕不會允許任何人將山姆大叔（Uncle Sam）變成傻瓜大叔（Uncle Sucker）。」

赫格塞斯又為自己有關烏克蘭邊界的言論辯護，指並不代表向俄羅斯作出讓步，而只是對戰場實際情況的評估。他又表示，未來對烏克蘭的資金支持可能會在談判過程中被提上日程，但補充道他的發言並不是最終結論。

2025年2月13日，比利時布魯塞爾，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在北約總部舉舉行新聞發布會時發言。（Reuters）

赫格塞斯強調：「北約是一個偉大的聯盟，也是歷史上最成功的防禦聯盟，但為了未來能夠繼續生存，我們的（歐洲）伙伴必須為歐洲的防務做出更多貢獻。我們必須讓北約再次偉大。」