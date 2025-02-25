與德國社民黨討論　默茨或批2000億歐元緊急國防基金

知情人士透露，預計成為下一任德國總理的基督教民主聯盟（CDU）領袖默茨（Friedrich Merz）正在與現任總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD）就迅速批准2000億歐元（約1.63萬億港元）的特別國防開支展開討論。



彭博社星期二（2月25日）報道，CDU與SPD官員正在尋求突破政府借款限制的方法，用於加強德國軍隊。了解談判情況的知情人指出，兩黨或在本屆議會休會前表決通過這一計劃，金額規模是三年前批准的國防開支的一倍。

兩黨發言人尚未對此置評。

2025年2月8日，德國保守黨總理候選人、基民盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在姐妹黨基社盟（CSU）於德國紐倫堡舉行的大會上發言。

默茨承諾通過增加軍事投資來應對俄羅斯的侵略，但由於邊緣黨派在下屆議會中贏得了阻礙性少數席位，使主流黨派難以獲得修改政府借款限制所需的三分之二多數票，相關計劃遇到阻力。不過，他們或在新議會於3月24日首次開會前進行表決，以繞過這種限制。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求迅速解決俄烏戰爭加劇了歐洲國家的壓力，迫使德國新一屆政府加快強化國防措施。特朗普已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，並接近與基輔就礦產資源達成協議。此外，特朗普政府明確表示，希望歐洲國家承擔起對烏克蘭未來安全的保障責任。

美國總統特朗普於俄烏3周年紀念日（2月24日）於華府與法國總統馬克龍會晤。二人在白宮橢圓形辦公室會見記者時，特朗普談及歐洲貸款支援烏克蘭，卻遭馬克龍伸手打斷並糾正。（Reuters）

據了解，目前的討論方案之一是批准一個特別基金，支持新軍事預算和對烏援助；其他選項包括擴大現有的1000億歐元基金或調整「債務剎車」政策，允許當局增加國防支出。不過，任何選項都須得到三分之二議員的支持，一旦新議會成立，想達到這個門檻將變得困難。

由於新政府或發行更多債券籌集資金，導致德國債期貨跌至盤中低點。10年期國債收益率今年以來已上漲11個基點，截至星期一（24日）現金交易時段結束時達到約2.48%。

紅綠燈三黨聯盟的領袖，德國總理社民黨的朔爾茨（中）、綠黨的哈貝克（右）和自民黨林德納（左）。（Getty Images）

默茨說：「現在在極左翼和極右翼形成了阻礙性少數……德國下議院隨時都能做出決定，但我們是否應該決定或者必須決定，這將是我與仍在聯邦議院的各黨派討論的問題。」

默茨還透露，他將於周一稍晚與SPD領導人克林貝爾（Lars Klingbeil）通話。SPD的現任總理朔爾茨則說，1998年德國也曾為前南斯拉夫戰爭問題召回議會緊急開會，暗示此次情況並非沒有先例。

默茨指出，他希望在復活節前與SPD達成聯合政府協議。而特朗普已告知美國官員，他希望在復活節前達成烏克蘭和平協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

