普京邀特朗普共同開發稀土賺大錢 稱俄羅斯願合作開發「新地區」
撰文：洪怡霖
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周一（24日）表示，俄羅斯願意與美歐等外國夥伴展開稀土金屬開發的合作，包括新地區。
普京在「俄羅斯-1」電視台的「莫斯科 克里姆林宮 普京」節目中向主持人扎魯賓（Pavel Zarubin）表示：「我們非常願意與任何外國夥伴一起工作，包括美國。新地區也是一樣。我們願意邀請外國夥伴也到所謂的新地區，也就是我們回歸俄羅斯聯邦的歷史領土上合作。」普京所說的新地區，即是目前由俄羅斯控制的烏克蘭領土。
根據《紐約時報》，普京稱，俄羅斯擁有的稀土比烏克蘭高出「一個量級」（order of magnitude）。
普京還表示，俄美能考慮重啟克拉斯諾亞爾斯克邊疆區水電站和鋁生產項目，這還是蘇聯時期的計劃，但這是需要大量投資的項目，美國企業能透過協助拓展西伯利亞的鋁產量，一起來「賺大錢」。
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