馬航MH370｜馬來西亞證實重啟搜索 稱探測公司有信心取得進展
撰文：鄭寧
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載有239人的馬航MH370客機失蹤近11年，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）2月25日證實，水下探測公司「海洋無限」（Ocean Infinity）已在印度洋部署船隻，重新開始搜尋馬航370航班客機殘骸。他指出，由於「海洋無限」有信心會在該區域取得進展，且願意承擔風險，因此獲馬來西亞政府決定推進是次行動。
搜尋不會無限期進行 合同將設定明確時間框架
對當日有報道指搜尋工作重啟，陸兆福在其後的記者會上證實，「海洋無限」已開始調動船隻，馬國當局已原則上批准重啟搜索，目前只待最終敲定合同並簽署。他表示，搜尋工作不會無限期進行，合同將設定明確的時間框架，具體細節有待敲定。
陸兆福強調，「海洋無限」已保證新一輪搜尋會基於多位專家的研究和數據。「他們相信當前搜尋區域更加可信，因為他們此前已經搜索了很大的區域，並相信這塊區域就是過去搜尋中被遺漏的部份」。
以「找不到不給錢」為原則 此前報酬最高7,000萬美元
同日稍早時候，有媒體指「海洋無限」搜索船「阿馬達」（Armada）上周末已抵達距澳洲珀斯海岸約1,500公里的印度洋新搜尋區域，開始使用水下機器人對海底進行搜索。
馬來西亞此前表示，「海洋無限」重啟搜尋是以「找不到不給錢」為原則。2018年，馬來西亞亦曾與「無限海洋」達成協議，稱若成功尋獲客機，最高可獲得7,000萬美元的報酬。
吉隆坡飛北京途中失聯 機上載有239人
2014年3月8日，從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京的馬航370航班客機失聯，機上載有239人。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布該航班客機失事，並推定機上所有人員遇難。
馬航370航班客機失聯以來，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啟動又中斷。去年12月，馬來西亞方面表示，「海洋無限」提出「可信的」新搜尋方案，原則上同意該公司重啟搜尋。
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