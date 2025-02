馬航MH370｜澳洲西岸1500KM處重啟搜索　家屬聲明：帶來新的希望

馬航MH370失蹤近11年。澳洲時間2月25日,對馬航MH370客機殘骸的新一輪搜索,將在距離澳洲西海岸約1500公里處重啟,將涵蓋約15000平方公里的海洋區域,更集中在「熱點」搜索地帶。



對於此次重啟,仍沒有放棄希望的馬航MH370家屬委員會發布聲明表示了歡迎與感謝,稱「這為人們期待已久的答案和結局帶來了新的希望」。



最新公開披露的信息顯示,對馬航MH370的新一輪搜索重啟,總部位於英國和美國的海洋無限公司(Ocean Infinity)與馬來西亞政府簽署了一份合同,約定以「無發現無收費」的原則展開搜索。此次搜索行動將比以往更有針對性,更集中於所謂的「熱點」地帶。

對此,馬航MH370航班中國乘客家屬互助組織「馬航MH370家屬委員會」發布聲明稱:「我們對新一屆馬政府務實友好的推動致力於搜尋失蹤飛機和乘客,並找出導致馬航370失蹤的原因,表示感謝!我們對充滿愛心的『海洋無限』公司以及多位獨立研究人員的辛苦付出表示感謝!對於乘客家屬、科學界和全球民航安全來說,這為人們期待已久的答案和結局帶來了新的希望。」

馬航MH370空難:Chinese relatives of missing passengers on Malaysia Airlines flight MH 370 hold signs as they wait for information outside the airline's office on August 6, 2015 in Beijing, China. (Getty Images)