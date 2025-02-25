馬航MH370｜澳洲西岸1500KM處重啟搜索　家屬聲明：帶來新的希望

馬航MH370失蹤近11年。澳洲時間2月25日，對馬航MH370客機殘骸的新一輪搜索，將在距離澳洲西海岸約1500公里處重啟，將涵蓋約15000平方公里的海洋區域，更集中在「熱點」搜索地帶。



對於此次重啟，仍沒有放棄希望的馬航MH370家屬委員會發布聲明表示了歡迎與感謝，稱「這為人們期待已久的答案和結局帶來了新的希望」。



海洋無限公司的搜索船「ARMADA 7806」號進入印度洋。（圖片引自南方都市報）

最新公開披露的信息顯示，對馬航MH370的新一輪搜索重啟，總部位於英國和美國的海洋無限公司（Ocean Infinity）與馬來西亞政府簽署了一份合同，約定以「無發現無收費」的原則展開搜索。此次搜索行動將比以往更有針對性，更集中於所謂的「熱點」地帶。

對此，馬航MH370航班中國乘客家屬互助組織「馬航MH370家屬委員會」發布聲明稱：「我們對新一屆馬政府務實友好的推動致力於搜尋失蹤飛機和乘客，並找出導致馬航370失蹤的原因，表示感謝！我們對充滿愛心的『海洋無限』公司以及多位獨立研究人員的辛苦付出表示感謝！對於乘客家屬、科學界和全球民航安全來說，這為人們期待已久的答案和結局帶來了新的希望。」

失蹤乘客的家屬姜輝向傳媒表示，絕不放棄尋找馬航ＭH370客機。（德國之聲）

馬航MH370空難：Chinese relatives of missing passengers on Malaysia Airlines flight MH 370 hold signs as they wait for information outside the airline's office on August 6, 2015 in Beijing, China. （Getty Images）

2014年3月8日，載有239人（其中中國大陸153人，中國台灣1人）的MH370航班從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京的途中失聯，被稱為「航空史上最大的謎團」。

事發後，中國失聯乘客家屬堅持推動搜尋工作，並通過法律途徑尋求正義。2023年11月至12月間，多名乘客家屬與馬航、波音等公司的航空運輸損害責任糾紛案件在北京市朝陽區人民法院開庭審理。事發至今已近11年，仍有中國乘客家屬祈禱全體乘客平安歸來。