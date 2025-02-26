以色列哈馬斯首階段停火將屆滿　就推遲釋囚衝突達成解決方案

哈馬斯（Hamas）周二（2月25日）表示，在訪問埃及開羅期間，已就結束推遲釋放巴勒斯坦囚犯的解決方案達成一致。該組織在一份聲明中稱，解決方案是在釋放巴勒斯坦囚犯的同時，交出第一階段同意移交的被殺害的四名以色列人質屍體。



據路透社報道，以色列此前指責哈馬斯「屢次違反協議」，猛烈抨擊其在移交人質期間對以色列俘虜進行的「屈辱儀式」，使得以色列宣布原定於22日釋放600多名巴勒斯坦囚犯的計劃被推遲，一度使停火協議面臨破裂的風險，並可能導致重啟戰火。

2025年2月15日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），圖為哈馬斯釋放美籍以色列人Sagui Dekel-Chen與俄羅斯籍以色列人Sasha (Alexander) Troufanov。（Reuters）

但隨後哈馬斯負責人高層哈亞（Khalil al-Hayya）率領的代表團重申了對停火協議「所有階段和條款」的承諾，並在聲明中表明，一場可能破壞脆弱停火協議的危機已經避免。以色列尚未立即發表評論。

以色列與哈馬斯（Hamas）1月19日達成停火協議，到目前為止，哈馬斯已釋放29名以色列及5名泰國人質以換取2000名巴勒斯坦囚犯獲釋。路透社引述以色列官員指，正考慮延長將在3月1日（本周六）屆滿的首階段，以尋求將餘下在押的63名人質帶回國。