以色列哈馬斯首階段停火快將屆滿　以官員冀延長讓剩餘人質獲釋

以色列與哈馬斯（Hamas）1月19日達成停火協議，到目前為止，哈馬斯已釋放29名以色列及5名泰國人質以換取2000名巴勒斯坦囚犯獲釋。路透社引述以色列官員指，正考慮延長將在3月1日（本周六）屆滿的首階段，以尋求將餘下在押的63名人質帶回國。



以色列外交部副部長Sharren Haskel表示，目前尚未與哈馬斯就第二階段的停火達成具體協議，不過以色列不拒絕維持當前的停火狀態，但須以餘下人質的獲釋「作為回報」。

圖為2025年2月19日，以色列耶路撒冷街頭貼有年紀最小人質Kfir Bibas，以及其家人的照片。（Reuters）

有關戰後加沙治理的第二階段停火協議前途未明，Haskel認為還需要更長時間來商討。負責停火進程的官員指雙方分歧巨大，若在2月28日（本周五）前仍未能達成新一輪的停火協議，預料將出現戰火重燃或維持停火但不釋放以色列人質的局面。以色列亦可能會阻止援助物資進入加沙。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）早前指將前往中東推動此事，美國Axios新聞網報道指，他因美國斡旋俄烏和平一事將推遲數日再訪中東。

2025年2月15日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），圖為哈馬斯釋放美籍以色列人Sagui Dekel-Chen與俄羅斯籍以色列人Sasha (Alexander) Troufanov。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室23日發表聲明，指責哈馬斯「屢次違反協議」，猛烈抨擊其在移交人質期間對以色列俘虜進行的「屈辱儀式」，使得以色列宣布原定於22日釋放600多名巴勒斯坦囚犯的計劃被推遲。