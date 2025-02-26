特朗普下令是否對進口銅徵收關稅展開調查　以重建美銅工業

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月25日下令商務部研究是否需要採取關稅，或其他措施來減少美國對進口銅的依賴，以重建美國對電動車、軍事硬件、電網和許多消費品至關重要的金屬的生產，並稱依賴外國供應會對國家安全構成威脅。



據路透社報道，特朗普的顧問認為中國正試圖主宰全球銅市場，為了阻止這一舉動，特朗普在白宮簽署命令，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條展開國家安全調查。

該法案第232條規定，若「某物品進口到美國的數量或情況對國家安全構成威脅或損害，總統可以根據商務部長的建議徵收關稅。」

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室下令，就是否向美國進口的銅收關稅展開調查。（Reuters）

盧特尼克25日說：「關稅將有助重建美國銅工業，鞏固美國國防。美國工業依賴銅，它應在美國生產，沒有豁免、沒有例外。『美國優先』創造就業，保護美國國家安全，銅是時候回到美國。」

銅是製造飛機和船舶等軍事裝備、新AI系統所需的資料中心、以及電動車及其充電站的關鍵材料。由於需求激增，倫敦金屬交易所（LME）的全球銅價較疫情前的水準上漲了50%以上。

據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）的數據，智利（Chile）目前是世界上最大的銅生產國，其次是剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）、秘魯（Peru）和中國，美國與印尼（Indonesia）並列第五。