施紀賢與馬克龍通話：歡迎特朗普為烏克蘭長久和平發揮領導作用

即將在周四（2月27日）到訪美國白宮的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周二與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話。首相府表示，施紀賢期待訪美，他與馬克龍歡迎特朗普，為實現烏克蘭持久和平發揮領導作用。兩人重申，烏克蘭必須是任何談判的核心，英國與歐洲已準備好發揮積極作用。



俄烏戰爭持續三年，施紀賢當日還在國會宣布將在2027年前將國防開支增加到相當於國內生產總值（GDP）的2.5%，即需增加約50億英鎊（約492億港元）以達成目標。

2025年2月25日，英國倫敦，圖為施紀賢在下議院發表講話。（Reuters）

外界關注他或擔憂歐洲安全，試圖加強自身安全。英國軍方指，這是英國尋求自衛，以及在俄烏停火情況下可能派遣維和部隊的最低要求。

圖為馬克龍訪問美國時與施紀賢發表講話時的組合圖片，左圖為2025年2月24日馬克龍在美國白宮出席記者會；右圖為施紀賢在倫敦就提升國防開支發表講話。（Reuters）

特朗普在周一會見到訪白宮的馬克龍，他當時指應盡快實現俄烏戰爭停火，並最終實現永久和平。