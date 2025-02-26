美國眾議院委員會兩黨領袖：中國或利用Elon Musk影響特朗普

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨首席議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）2月25日警告，中國或試圖利用馬斯克（Elon Musk）等美國企業家在中國擁有的商業利益，向他們施加影響力，從而爭取總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施對華有利的政策。



路透社25日報道，穆勒納爾在智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）主辦的一場活動中表示：「對於馬斯克的問題，我確實相信中國會嘗試利用任何機會。」

圖為2023年1月30日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後，有一面中國國旗及美國國旗。（Reuters）

當被問及國會應否阻止北京通過馬斯克與白宮進行談判時，穆勒納爾僅表示，他相信人們將會關注這一事情，並確保馬斯克不能影響美國的對華政策。

克里希納穆爾蒂則表示，中國或認為與馬斯克交流是繞過特朗普國安團隊中的對華鷹派政客的一種方式，其中包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇則表示，中方歡迎與美國各界人士進行互利合作，並樂意看到外資企業在中國投資興業，加強在中國市場佈局，共享發展機會。