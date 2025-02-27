BBC：印度10億人無可支配收入　家庭儲蓄逾50年新低

最新報告指出，在印度14億人口中，估計約有10億人缺乏購買非必需商品或服務的可支配收入。



英國廣播公司（BBC）報道，風險投資公司Blume Ventures發布最新報告稱，印度的「消費階層」（consuming class），也就是潛在的初創公司或商業主的目標市場，僅約1.3億至1.4億人，相當於墨西哥的規模。另有3億「初級消費人群」或「潛在消費群體」，他們雖然已開始消費，但消費相對謹慎。

2025年2月16日，印度加爾各答，圖為一名居住在貧民窟的婦女接聽電話。（Getty）

更重要的是，報告認為，印度的消費階層正在「加深」而非「擴展」，也就是說，富裕人口的總量並未顯著增加，但現有富人階層卻變得更加富有。

這一趨勢正深刻影響印度消費市場的格局：品牌商品通過推出更昂貴的升級版產品驅動增長，而低端市場表現低迷。高端住房和高檔手機銷量迅速攀升，經濟適用房的市場份額則從五年前的40%下滑至如今的18%。與此同時，「體驗經濟」也蓬勃發展，例如國際歌手銷售的高價演唱會門票屢屢售罄。

報告作者之一Sajith Pai指出，那些適應這一市場變化的公司發展順利，而專注於低端市場或缺乏高端產品線的企業則失去了市場份額。

實際上，這一趨勢在疫情之前已逐步顯現。過去幾十年，印度貧富差距不斷拉大：1990年最富有的10%人口佔國民收入的34%，如今這一比例已升至57.7%；而收入最低的50%人群的份額則從22.2%降至15%。

印度海德拉巴市，人們在Chilkur Balaji神廟內對一顆大樹後進行許願。（Getty Images）

消費低迷不僅源於印度百姓的購買力下降，還與儲蓄銳減和債務激增有關。印度央行近期收緊無擔保貸款政策，而此類貸款曾在疫情後幫助支撐了消費需求。

短期來看，農村需求的增長和近期預算中的120億美元（約932億港元）稅收減免，可能會對消費產生一定拉動作用。Pai預計，這雖不足以帶來「劇烈變化」，但可能使以消費為主的印度國內生產總值（GDP）增長率提高0.5個百分點以上。從長期來看，印度的消費市場面臨重大挑戰，因為作為消費需求主力的中產階層正逐漸被擠出市場。

另據印度資產管理歐歐公司Marcellus Investment Managers的數據，過去十年，印度中產階層收入基本停滯，扣除通脹後實際上縮水了一半，這種經濟壓力使中產階層的儲蓄大幅減少；印度央行的數據顯示，印度家庭的淨金融儲蓄正在接近50年來的最低點。

此外，白領城市崗位的減少也加劇了中產階層的困境。人工智能（AI）和自動化技術正在替代文書、秘書等常規崗位。印度製造業中，擔任監督職位的員工比例也顯著下降。

2025年2月25日，印度諾伊達（Noida），圖為當地人在市集上購物。（Getty）

印度政府近期發布的經濟調查同樣警告了這一問題。調查指出，技術進步帶來的勞動力流失對服務業佔主導的印度經濟尤為值得關注。印度相當比例的IT勞動力從事低附加值服務行業，這些行業最容易受到技術衝擊。

調查總結稱，印度以消費為主導的經濟模式，注定會受到勞動力流失引發的消費下降的影響。如果最壞的情況成真，這可能對印度的經濟增長軌迹產生深遠影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

