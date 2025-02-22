王毅晤印度外長蘇傑生：確保中印關係始終走在正確軌道上

中共中央政治局委員、外交部長王毅在南非約翰內斯堡會見印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。王毅強調，雙方要確保雙邊關係始終走在正確的軌道上。



王毅說，國家主席習近平去年同印度總理莫迪（Narendra Modi）在喀山成功會晤，確定了雙邊關係改善發展的大方向。雙方一致同意，中印作為兩大文明古國和兩個相鄰大國，應相互信任、相互支持、相互成就。兩國各層級交往有序恢復，邊界問題特別代表就妥善處理具體分歧達成共識。

他認為中印恢復互信、實現合作共贏符合兩國人民共同期待。雙方要以兩國領導人共識為根本遵循，確保雙邊關係始終走在正確的軌道上。中方願同印方一道，規劃好兩國建交75周年紀念活動，為雙邊關係發展注入新動力。

當地時間2025年2月21日，中國外交部長王毅在南非約翰內斯堡會見印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。（外交部網站）

蘇傑生表示，莫迪總理同習近平主席喀山會晤為印中重建雙邊關係提供了重要指引。雙方各領域交往逐步恢復，取得顯著成效。印中建立互信符合雙方利益，印方珍視來之不易的雙邊關係改善成果，願同中方加快恢復合作機制，增進人文交流，便利人員往來，共同維護邊境地區和平安寧。

蘇傑生亦認為，當今世界面臨分裂極化風險，印中同為二十國集團、上合組織、金磚機制成員，加強國際協作尤其重要，印方願同中方就此加強溝通協調。