澳洲夫婦搭飛機遇乘客倒斃　被迫「與屍同行」4小時大崩潰

一對澳洲夫婦在2月22日搭乘卡塔爾航空（Qatar Airways）一趟由澳洲墨爾本飛往意大利威尼斯的航班時，被迫與在機上猝死乘客的遺體並肩而坐長達4小時。二人在飛機降落後未獲准離開，還親眼見證死者遺體運走全程，直言身心受創但之後未收到航司聯絡憤而投訴，航空公司周三（2月26日）才向他們致歉。



這對夫婦在澳洲第九頻道（Nine Network）旗下一檔節目中憶述驚魂一刻，稱當時有乘客在使用機上衛生間後倒斃過道中央，空中服務員當時試圖將死者遺體推向前方的商務艙，但因死者體型巨大無法通過走道而放棄。空服員發現夫婦乘客Mitchell Ring和Jennifer Colin旁邊還有一個空位，於是決定將屍體放在該處。

澳洲電視台事後訪問被迫「與屍同行」的澳洲夫婦：

丈夫指自己當時與妻子安坐在一排座椅的中央，「然後他們就看著我，發現我旁邊還有座位」，還請求自己讓出座位，強調自己當時說「沒問題」，但在節目中補充當時附近還有數個空座位，之後不得不與用毛毯掩蓋的遺體並肩飛向目的地。兩夫婦表示：「我們簡直不敢相信這種情況」。他們在其後約4小時的旅程中，就只能與「屍體相伴」。

他們在電視節目上投訴，原以為事後卡塔爾航空會給予慰問，但根本沒有，就像此事從沒發生過一樣，這讓經歷痛苦經歷的夫婦大為不滿，所以揭露此事。

澳洲航空（Qantas）發言人指這對夫婦通過澳洲航空購買機票，然後乘達卡塔爾航空公司旗下飛機，事件通常由執飛的航司負責。卡塔爾航空公司向澳媒發表聲明，對「此次事件可能造成的任何不便或困擾」表示歉意。