特朗普政府斥10億美元對抗禽流感　增加雞蛋進口遏抑價格

美國農業部（USDA）新任部長羅林斯（Brooke Rollins）於2月26日表示，由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府，將投入高達10億美元以對抗禽流感，同時增加雞蛋進口量，以穩定持續瘋漲的蛋價。特朗普同日在內閣會議上稱，雞蛋問題是一場災難，必須降低雞蛋和其他產品價格，以遏抑通脹。



圖為2025年2月13日，美國紐約一家超市的雞蛋接近售罄。（Getty Images）

農業部數據顯示，自2022年以來，美國持續爆發禽流感疫情，已累計造成1.66億隻雞死亡。自2024年初以來，病毒還感染了近1,000個乳牛群和近70人，其中一人死亡。

《今日美國》引述美國勞工統計局的數據稱，1月份美國一打大號A級雞蛋的平均價格創下歷史新高，漲至4.95美元。但羅林斯同日在《華爾街日報》發表的文章稱，部份地區的一打雞蛋售價，或多達10美元。

圖為2025年2月10日，美國連鎖店Trader Joe's在紐約州Merrick的門市，限制顧客購買雞蛋數量。（Reuters）

羅林斯表示，農業部將花費5億美元，為農場提供免費的生物安全審計，以修復安全漏洞；並花4億美元增加對需要撲殺禽畜的農民賠償。此外，該部門提供高達1億美元的資金用於研發疫苗。他表示，部分資金將來自政府效率部（DOGE）在農業部削減的支出。

此外，政府計劃增加雞蛋進口量，同時減少出口。路透社引述土耳其表示，截至今年7月，將向美國出口15,000噸雞蛋。羅林斯的幕僚長Kailee Tkacz Buller稱，土耳其今年預計向美國供應約4.2億隻雞蛋，比正常多出約7,000萬隻。