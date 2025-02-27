哈馬斯移交4名以色列人質遺體　以色列釋放數十巴勒斯坦囚犯

哈馬斯於周四（2月27日）凌晨向紅十字會移交了四名以色列人質遺體，並已轉交給以色列。大約同一時間，紅十字會車隊載着數十名獲釋的巴勒斯坦囚犯，離開以色列的奧弗監獄，送回約旦河西岸的貝圖尼亞鎮（Beitunia），預計將有數以百計巴人陸續獲釋。



美聯社引述一名以色列安全官員證實，哈馬斯已將人質遺體交給了紅十字會。以色列稱，棺材是在埃及調解人員的幫助下透過以色列過境點運送的，並且已開始進行身分識別程序。以色列總理辦公室稱，以方已接收這4具遺體。

2025年2月27日，在以色列佔領的約旦河西岸拉馬拉（Ramallah），人們聚集在一起迎接獲釋的巴勒斯坦囚犯。（Reuters）

貝圖尼亞鎮有大批囚犯的家人、朋友及支持者聚集，他們迎接了紅十字會巴士，並歡迎獲釋者。另外數百名巴勒斯坦囚犯也將被送往加沙。

這是加沙停火協議第一階段的最後一次交換人質。由於不滿哈馬斯周六對交出的六名人質進行「屈辱儀式」，以色列推遲釋放600多名巴勒斯坦囚犯。